US-Open: Olympiasiegerin Zheng kritisiert Spielplan nach Aus

Die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen sieht den Spielplan als einen Grund für ihr klares Aus im Viertelfinale der US Open. Sie hatte bei ihrem Achtelfinale die Kroatin Donna Vekic in der Nacht zu Montag besiegt, um 2.15 Uhr verwandelte sie ihren Matchball. Am Dienstagabend war sie dann gegen Aryna Sabalenka beim 1:6, 2:6 chancenlos.