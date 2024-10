Nach 147 Jahren: Wimbledon bricht mit Tradition

Ende einer Ära in Wimbledon: Das altehrwürdige Tennis-Rasenturnier setzt ab kommendem Sommer nicht mehr auf Linienrichter. Stattdessen wird wie bei den Australian Open und den US Open ein elektronisches System zum Einsatz kommen, das anzeigt, ob ein Ball im Feld oder außerhalb aufgekommen ist. Dies gab der Veranstalter am Mittwoch bekannt.