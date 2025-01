Australian Open: Deutsche Eva Lys rückt als "Lucky Loser" nach und gewinnt

Plötzlich ging es ganz schnell. Gerade erst hatte Eva Lys erfahren, dass sie als „Lucky Loser“, als Nachrückerin, doch noch an den Australian Open teilnehmen durfte, da stand sie auch schon auf dem Platz - und gewann. Mit 6:2, 6:2 besiegte die 23-jährige Deutsche nach einer blitzsauberen Partie die Lokalmatadorin Kimberly Birrell in nur 70 Minuten.

Lys war ursprünglich in der letzten Runde der Qualifikation knapp gescheitert. Weil aber kurzfristig auch noch Anna Kalinskaja zurückzog, rückte Lys doch noch ins Hauptfeld nach. Da Kalinskaja zuvor an Position 13 gesetzt gewesen war, erwischte die 128. der Weltrangliste zudem einen guten Turnierbaum - in der zweiten Runde wartet am Donnerstag erneut eine ungesetzte Spielerin auf Lys.