Australian Open: Nächster Deutscher in der zweiten Runde

Die deutschen Tennisprofis sorgen in Melbourne weiter für positive Nachrichten: In Daniel Altmaier zog bereits der sechste Deutsche in die zweite Runde der Australian Open ein. In seinem Auftaktmatch besiegte der 26-Jährige aus Kempen den Argentinier Francisco Comesana mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.