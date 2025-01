Australian Open live: Halbfinale Zverev vs. Djokovic heute Nacht im Free-TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev will im 36. Anlauf endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Halbfinale der Australian Open wartet mit Novak Djokovic aber ein ganz dicker Brocken. SPORT1 hat alle Infos, wann Sie den Kracher wo verfolgen können.

Auf Alexander Zverev, den Ungekrönten, der endlich seinen Grand-Slam-Fluch besiegen will, wartet am Freitag gegen Novak Djokovic (ab 4.30 Uhr im LIVETICKER ) bei den Australian Open die ultimative Reifeprüfung.

Australian Open: So können Sie Zverev vs. Djokovic heute Nacht live im TV, Stream & Ticker verfolgen:

Zverev spielt um 3. Grand-Slam-Finale - 1. Major-Sieg über Djokovic?

Zum vierten Mal bekommt es Zverev bei einem Grand-Slam-Turnier mit dem erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte zu tun. Und zum ersten Mal soll auf dem Weg ins dritte Major-Finale ein Sieg über Djokovic her. Bei den French Open war Zverev im vergangenen Jahr in fünf Sätzen an Carlos Alcaraz gescheitert - nun ist er hungrig auf das nächste Endspiel.