Australian Open 2025: Demonstration! Sinner trumpft nach Qual auf

Sinner zurück im Halbfinale der Australian Open

Zitternd zum Sieg gegen Rune

Vor der Partie gegen de Minaur machten nun Gerüchte über eine mögliche Lungenentzündung beim Italiener in Melbourne die Runde - doch er präsentierte sich von Beginn an in guter Form. De Minaur wirkte überfordert und stellte keine Gefahr für den Weltranglistenersten dar, der sich in Melbourne den dritten Grand-Slam-Titel schnappen will.