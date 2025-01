Australian Open 2025: Finale fix! Er wird Zverevs Gegner

Alexander Zverev trifft im Finale der Australian Open am Sonntag auf Jannik Sinner. Der italienische Weltranglisten-Führende setzte sich im zweiten Halbfinale am Freitag überzeugend und deutlich mit 7:6 (7:2); 6:2 und 6:2 durch.

Australian Open: Zverev will Becker beerben

Zuvor war Alexander Zverev bereits in sein erstes Finale in Down Under eingezogen, nachdem Novak Djokovic nach nur einem Satz verletzungsbedingt aufgeben musste.