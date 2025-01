Australian Open 2025: Schockierende Beichte von Tennis-Star

Tennis-Star Corentin Moutet macht dramatische Szenen öffentlich. Wenige Minuten vor dem Match bei den Australian Open bricht er in der Dusche zusammen.

Auf einmal war es in der Kia Arena ganz leise. Nach einem Aufschlag zu Beginn des dritten Satzes brach Corentin Moutet direkt zusammen und krümmte sich vor Schmerz. Der Franzose hielt sich den linken Oberschenkel und blieb einige Minuten liegen. Nach einer Behandlungspause konnte der 25-Jährige immerhin das Tennis -Match in der 3. Runde gegen das US-Talent Learner Tien beenden. Die Australian Open sind für Moutet nach dem 6:7, 3:6, 3:6 jedoch vorbei.

Für die Gesundheit der Nummer 69 der Weltrangliste ist das wohl auch besser. Denn Moutet machte nach dem Spiel eine dramatische Enthüllung. Denn nach zwei langen Matches über jeweils vier Sätze gegen Alexei Popyrin und Mitchell Krueger war sein Körper schon vor dem Duell mit Tien total am Ende.

Moutet ist „15 Minuten in der Dunkelheit“

„Tatsächlich bin ich 45 Minuten vor dem Spiel in der Dusche zusammengebrochen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war in der Dusche und bin auf dem Boden aufgewacht. Alles war schwarz, ich konnte nichts sehen. Das war unerwartet, denn ich hatte mich den ganzen Tag über gut gefühlt, nicht zu viel Muskelkater, ich war ziemlich fit. Ich hatte mich gut von den Spielen davor erholt. Das war ein bisschen verwirrend“, verkündete der Linkshänder.