Australian Open 2025: "Sensation" - das Tennis-Wunder der Laura Siegemund

US-Open-Titel im Doppel 2020, Triumphe im Mixed-Doppel in New York (2016) und Paris (2024) - aber erst zum dritten Mal die dritte Runde im Einzel von Melbourne. „Ich bin so glücklich und stolz. Es ist total besonders“, sagte Siegemund, die im Alter von 36 Jahren laut eigener Aussage „einen der besten Siege“ ihrer Karriere feierte.