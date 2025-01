Australian Open 2025: Zverev-Debüt in Rot! Das steckt dahinter

SPORT1 12.01.2025 • 13:19 Uhr Alexander Zverev startet mit einer auffälligen Farbwahl in die Australian Open, auch seine Freundin passt sich an. Doch was hat es damit auf sich?

Alexander Zverev startet furios in die Australian Open! Auf dem Weg zu seinem ersten Major-Titel musste der gebürtige Hamburger am Sonntagvormittag seine Auftakthürde in Person von Lucas Pouille nehmen, gewann alle drei Sätze jeweils mit 6:4.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei besonders auffällig: Zverevs Outfit. Der 27-Jährige tritt in einem knalligen Rot auf, das Shirt und das Haarband sind farblich abgestimmt. Während sich die Hose in einem dunklen Weinrot ein wenig abhebt, stechen die Schuhe noch einmal mehr hervor. In einem helleren, beinahe neon-angehauchten Rot, schwebt Zverev nach seiner Verletzung wieder über den Platz.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Noch Anfang des Jahres hatte der beste Deutsche aufgrund einer Bizeps-Zerrung beim United Cup in Perth zurückziehen müssen, um rund anderthalb Wochen später nun in Melbourne auflaufen zu können.

Australian Open: Das steckt hinter dem Zverev-Outfit

Bereits im Training hatte Zverev mit der neuen Farbwahl überrascht, bei einem Charity-Match gegen Novak Djokovic am 9. Januar war er erstmals so zu sehen gewesen. Während seines Erstrundenmatches lüftete Eurosport-Kommentator Matthias Stach dann das Geheimnis hinter dem Outfit: „Das ist eine Entscheidung in Abstimmung mit dem Ausrüster (Adidas, Anm. d. Red.). Das wurde auch schon vor langer, langer Zeit entschieden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Adidas setzte bereits vor wenigen Tagen einen Post ab, der Zverev in Rot zeigte und mit „Gebaut für Hitze. Entwickelt für Leistung“ untertitelt wurde. Die Farbwahl sei die ‚Melbourne Collection' von Adidas.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In den sozialen Medien scheiden sich derweil die Geister. Ein User kommentierte auf X: „Ich habe Kopfschmerzen von dem Rot“. Ein anderer meinte wiederum: „Dass Zverev bei den Australian Open 2025 als ‚Red Flag‘ aufläuft, wird für immer witzig sein“.

Rein sportlich gab es beim Spiel gegen Pouille nichts zu meckern. Von den fast schon gewohnten Anlaufschwierigkeiten des Deutschen zu Beginn großer Turniere war kaum etwas zu sehen.

Der Hamburger dominierte die Partie gegen den einstigen Top-Ten-Spieler, der 2019 im Halbfinale von Melbourne gestanden hatte - und machte dabei in der australischen Metropole einen rundum fitten Eindruck. Zverev überzeugte wie gewohnt beim Aufschlag und bewegte sich gut. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Gegen Lucas zu spielen, wenn er fit ist, dann ist das sehr schwierig. Der war in fast allen Grand Slams im Viertelfinale, ich wünsche ihm vor allem Gesundheit“, sagte Zverev.

Auch Freundin Sophia Thomalla in Rot

Übrigens: Auch Zverevs Freundin Sophia Thomalla war beim Training in einem ärmellosen roten Top gesichtet worden, hatte zudem eine grellrote Jacke um die Hüfte gebunden. Und auch ein Teil des Anhangs, wie Fitness-Coach Jezz Green, trug während des Pouille-Matches ein rotes Oberteil unter den weißen Trainingsjacken.

So können Sie die Australian Open heute live sehen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport über DAZN oder Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App