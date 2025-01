Australian Open: Zverev in der ersten Runde schon am Sonntag

Der Weltranglistenzweite muss in Melbourne am ersten Turniertag ran.

Der Weltranglistenzweite muss in Melbourne am ersten Turniertag ran.

Tennisstar Alexander Zverev macht den Auftakt: Der Weltranglistenzweite aus Hamburg muss in der ersten Runde der Australian Open bereits am Sonntag, dem ersten Turniertag, ran. Als Zverevs Gegner steht seit der Auslosung am Donnerstag der französische Wild-Card-Spieler Lucas Pouille fest.

Die genaue Ansetzung der Matches wurde vom Veranstalter noch nicht verkündet - vieles spricht aber dafür, dass Zverev in der Night Session in der Rod Laver Arena antreten wird. Neben dem 27-Jährigen, der in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel anpeilt, spielen auch Jule Niemeier (gegen Maja Chwalinska/Polen) und Tatjana Maria (gegen Bernarda Pera/USA) am Sonntag. Die Matches von Jan Lennard Struff, Deutschlands Nummer zwei bei den Männern, gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Laura Siegemund (gegen Hailey Baptiste/USA) wurden für den Montag terminiert.