Bauchmuskelzerrung: Rückschlag für Kyrgios vor Australian Open

Der exzentrische Australier war erst in der vergangenen Woche nach langer Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt.

Der 29-Jährige musste aufgrund einer Bauchmuskelzerrung ein für Donnerstag (Ortszeit) geplantes Showmatch gegen Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic in Melbourne absagen.

Kyrgios will für Australian Open fit werden

Wie der 29-Jährige via Instagram-Story am Mittwoch mitteilte, habe eine Ultraschalluntersuchung seines Unterleibs eine Zerrung ersten Grades ergeben. „Ich werde mich nun ausruhen und alles tun, damit ich bis zu den Australian Open wieder fit bin“, schrieb der Wimbledon-Finalist von 2022 weiter.

Der exzentrische Australier war erst in der vergangenen Woche nach langer Verletzungspause auf die ATP-Tour in Brisbane zurückgekehrt. Dort war er im Doppel mit Djokovic angetreten, das Duo war im Achtelfinale gegen Nikola Mektic (Kroatien) und Michael Venus (Neuseeland) ausgeschieden.

Im Einzel war Kyrgios bereits in der ersten Runde an dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard gescheitert und gab anschließend an, dass er Schmerzen habe.