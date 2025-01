Djokovic lobt Provokateurin Collins: "Lustig" und "clever"

Der Serbe hatte sich am Freitag auch selbst mit einem Zuschauer angelegt.

Novak Djokovic hat sich bei den Australian Open auf die Seite von Provokateurin Danielle Collins geschlagen. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger drückte seine Bewunderung für die US-Amerikanerin aus, die sich am Donnerstag mit Fans in Melbourne angelegt hatte.

"Eines der schönsten Dinge daran, Profisportlerin zu sein, ist, dass die Leute, die dich hassen, deine Rechnungen bezahlen. Das ist irgendwie ein cooles Konzept", sagte Collins im Anschluss an die Partie, in der sie immer wieder von Fans gestört worden war: "Jede Person, die ein Ticket gekauft hat, um hierher zu kommen und mich auszubuhen, zahlt in den 'Danielle Collins Fund' ein."