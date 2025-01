Gegen die Nummer 418: Medwedew entgeht Blamage knapp

Der Vorjahresfinalist der Australian Open setzt sich letztlich doch durch - auch Taylor Fritz und Gael Monfils stehen in der zweiten Runde.

Medwedew peilt in Melbourne seinen zweiten Major-Titel an. 2024 hatte er den deutschen Hoffnungsträger Alexander Zverev im Halbfinale nach 0:2-Rückstand noch besiegt, im Endspiel verlor er aber in fünf Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner.