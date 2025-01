Kaputtes Netz und körperliche Leiden: Sinner quält sich durch

Kurioses Match in Melbourne: Nach zahlreichen Unterbrechungen schlägt Jannik Sinner angeschlagen den Dänen Holger Rune im Achtelfinale.

Gegen den dänischen Weltranglisten-13. Holger Rune (21) siegte der Italiener am Montag mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 und zog damit bereits zum zehnten Mal bei einem Grand-Slam ins Viertelfinale ein. Zeitweise hatte Sinner jedoch stark mit sich selbst zu kämpfen, möglicherweise bedingt durch die hohen Temperaturen am Nachmittag in Melbourne.