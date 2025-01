Krimi im Tie Break: Krawietz/Pütz verpassen Finale

Im Endspiel treffen Heliövaara/Patten nun auf das italienische Duo Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Krawietz/Pütz verpassten es hingegen, sich als erstes deutsches Doppel in der Geschichte des Turniers die Trophäe zu holen. Der einzige Deutsche, der es in der Doppelkonkurrenz je ins Endspiel geschafft hat, bleibt damit David Prinosil im Jahr 2001.

Die Wimbledonsieger spielten zu Beginn ihre Erfahrung aus. Ein frühes Break reichte Heliövaara und Patten, um zum ersten Satzgewinn zu marschieren. Anschließend aber übernahmen Krawietz und Pütz das Kommando, weil auch sie nun ihre Aufschlagspiele konsequent ausspielten. Vor etwas enttäuschender Kulisse in der großen Rod Laver Arena musste der Entscheidungssatz her: Dort trieben es die Kontrahenten auf die Spitze - mit dem schlechteren Ende für die Deutschen.

Das Finale war ursprünglich für den Freitag angesetzt gewesen, findet nun aber am späten Samstagabend in Melbourne statt.

Das an Position vier gesetzte Doppel Krawietz/Pütz hatte im November überraschend bei den ATP-Finals in Turin, der inoffiziellen Weltmeisterschaft, triumphiert. Routinier Pütz wartet aber noch auf einen Grand-Slam-Titel im Männer-Doppel. Krawietz gewann 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies die French Open, Pütz siegte in Paris 2023 gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato im Mixed.