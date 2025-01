Möglicher Sinner-Gegner: Shelton im Halbfinale von Melbourne

Der US-Amerikaner schlägt Lorenzo Sonego in einer spektakulären Partie.

Der US-Amerikaner Ben Shelton steht zum zweiten Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Australian Open schlug der 22-Jährige den Italiener Lorenzo Sonego nach der nächsten überzeugenden Leistung und feierte einen der größten Erfolge seiner Karriere. 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) hieß es nach einer hochklassigen Partie in der Rod Laver Arena.

Shelton hatte im Achtelfinale das Turnier von Publikumsliebling Gael Monfils beendet und dabei mit seiner respektvollen Art viele Fans gewonnen. Nun zog er erstmals in Melbourne in die Runde der besten vier ein. Dort wartet ein Duell mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien oder Lokalmatador Alex de Minaur - die beiden treffen am Mittwoch im anschließenden Match aufeinander.