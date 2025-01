Sinner über Dopingfall: "Kann es nicht vergessen"

Auf die Kritik einiger Konkurrenten wollte Sinner nicht näher eingehen. Unter anderem der Australier Nick Kyrgios hatte den Umgang mit Dopingsperren im Tennissport zuletzt heftig kritisiert. "Ich will nicht auf das reagieren, was Nick gesagt hat oder was andere Spieler sagen", betonte er: "Ich denke, das Wichtigste ist, dass ich meine Leute um mich habe. Die wissen im Gegensatz zu diesen Personen genau, was passiert ist."