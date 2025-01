Stargast in der letzten Reihe: Djokovic "crasht" Zverev-PK

Eigentlich hatte Alexander Zverev seine obligatorische Pressekonferenz vor den Australian Open schon hinter sich gebracht - doch plötzlich zeigte sich da noch ein Überraschungsgast im Medienraum in Melbourne.

Die Antwort des sichtlich belustigten Zverev an den 24-maligen Major-Sieger gerichtet: "Das Geheimnis liegt darin, dass du mich einen gewinnen lässt." Anschließend bedankte sich Djokovic artig und übernahm Zverevs Platz vor den Kameras.

Bereits am Vortag bei einem Charity-Showmatch, das die beiden gegeneinander ausspielten, hatten sich Djokovic und der Weltranglistenzweite Zverev, der in Melbourne endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern will, auffallend gut verstanden. Djokovic gewann den einzigen Satz im Tie Break.