Thompson zu stark: Koepfer scheitert in der ersten Runde

In Dominik Koepfer ist bei den Australian Open der erste deutsche Tennisprofi gescheitert. Der 30-Jährige unterlag Lokalmatador Jordan Thompson, 27. der Setzliste, trotz großem Kampf mit 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 3:6.

Koepfer war bereits im vergangenen Jahr an seiner Auftakthürde gescheitert, damals verlor er in vier Sätzen gegen Alexander Zverev.

In der Margaret Court Arena, der zweitgrößten auf der Anlage am Yarra River, zahlte der Qualifikant aus Furtwangen auch diesmal in den entscheidenden Momenten Lehrgeld. Koepfer hatte sich im Vorfeld des offiziellen Turnierstarts mit drei Siegen ins Hauptfeld gekämpft.