Titelverteidiger Sinner im Achtelfinale

Titelverteidiger Jannik Sinner hat die nächste Pflichtaufgabe souverän gelöst und steht im Achtelfinale von Melbourne. Gegen den US-Amerikaner Marcos Giron ließ er beim 6:3, 6:4, 6:2 in der dritten Runde der Australian Open nichts anbrennen. Auf Sinner, den dominanten Tennisspieler des vergangenen Jahres, wartet nun am Montag ein mögliches Duell mit dem Dänen Holger Rune.

Sinner will in Melbourne den Titel erfolgreich verteidigen und damit seinen dritten Coup bei einem Major landen. Er braucht dafür die Leichtigkeit, die ihn in der vergangenen Saison auszeichnete und auch zum Titelgewinn bei den US Open trug.