Tränen-Drama! Coup bei Australian Open

Gegen die Favoritin Iga Swiatek setzte sie sich in einem umkämpften Match im Tie-Break des 3. Satzes durch (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)) und verbarg danach bei einem kleinen Weinkrampf auf der Bank ihr Gesicht in einem Handtuch.

Überraschende Finalgegnerin für Sabalenka

Verpasste Chance! Swiatek vergibt Matchball

Nach Top-Start Match verloren

In einem umkämpften ersten Satz konnte sich Swiatek erst am Ende absetzen. „Das zeichnet Iga aus. Dass sie in den wichtigen Momenten auch da ist“, lobte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber am Eurosport-Mikrofon noch.