Überraschung in Melbourne: Tsitsipas schon raus

Der griechische Weltranglistenelfte verliert überraschend in vier Sätzen - und scheitert in der ersten Runde.

Erste dicke Überraschung bei den Australian Open: Der Grieche Stefanos Tsitsipas ist in Melbourne bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 42 der Welt, verlor der Weltranglistenelfte, der 2023 das Endspiel in Australien erreicht hatte, mit 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.