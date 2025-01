Viertelfinale verpasst: Siegemund auch im Doppel raus

An der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia verlor sie gegen das an Position zwei gesetzte Duo Gabriela Dabrowski (Kanada)/Erin Routliffe (Neuseeland) mit 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Doppel-Expertin Siegemund hatte in Melbourne zunächst im Einzel für eine positive Überraschung gesorgt. In der zweiten Runde schlug sie die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen, anschließend musste sie sich aber Anastassija Pawljutschenkowa klar geschlagen geben.

In ihrer Paradedisziplin, dem Frauendoppel, muss sie nach der Pleite am Montag nun weiter auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel warten - 2020 hatte sie bei den US-Open triumphiert.

Australien Open: Krawietz/Pütz wollen Titel

Krawietz/Pütz peilen in Melbourne ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel an. Im November hatte das an Position vier gesetzte Doppel überraschend bei den ATP-Finals in Turin, der inoffiziellen Weltmeisterschaft, triumphiert.