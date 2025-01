Zverev am deutschen Vormittag gegen Humbert

Der Weltranglistenzweite spielt in Melbourne frühestens um 8.00 Uhr MEZ.

Ein Achtelfinale mit Alexander Zverev zum Frühstück: Die Partie des Weltranglistenzweiten gegen Ugo Humbert bei den Australian Open wird Sonntag am deutschen Vormittag ausgetragen. In der John Cain Arena trifft Zverev ab frühstens 8.00 Uhr MEZ (Eurosport) auf seinen französischen Gegner, das ergab die am Samstag veröffentlichte Ansetzung des Veranstalters.