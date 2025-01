Zverev begrüßt Ballkinder bei Australian Open

Unzählige Hände streckten sich Alexander Zverev entgegen, als der deutsche Tennisstar die Treppenstufen zwischen den 428 Ballkindern bei den Australian Open hinunterging. "Wir Spieler lieben euch. Ihr macht unser Spiel deutlich einfacher. Die meisten von uns Spielern waren auch mal Ballkids", sagte der Weltranglistenzweite bei der Begrüßung der kleinen Helfer: "Habt viel Spaß in den nächsten drei Wochen!"

Die Kinder und Jugendlichen wurden in verschiedenen Auswahlrunden ermittelt und kommen aus unterschiedlichen Ländern. "Es macht Spaß, mit diesen tollen Spielern in Kontakt zu sein. Wenn man das erste Mal auf den Court läuft, ist es sehr aufregend, danach kann es auch stressig werden. Das ist eine coole Möglichkeit, die nicht viele Menschen bekommen", sagte Maddy, die schon mehrfach beim Turnier in Melbourne geholfen hat.