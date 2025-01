"Eine unglaubliche Story": Zverev schwärmt von Lys

Alexander Zverev ist überraschend nicht der einzige Profi aus Hamburg in der zweiten Woche von Melbourne. Eva Lys hat ihn beeindruckt.

„Eine unglaubliche Story“, schwärmte Alexander Zverev vor der Achtelfinalpartie der 23-Jährigen gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek am Montag ( ab 9 Uhr MEZ im LIVETICKER ): „Sie spielt morgen gegen Iga auf dem Centre Court und das soll sie auch genießen.“

Lys‘ Erfolge seien „sehr verdient“, erklärte Zverev: „Ich hoffe, dass sie das mitnimmt, die nächsten Turniere auch weiterhin so spielen kann und das nicht nur ein einwöchiges Ding ist.“

Er kenne Lys „nicht supergut“, so der Tokio-Olympiasieger - „aber ich habe gehört, dass sie unfassbar talentiert ist und hoffe, dass sie weiter in den Rankings hochkommt.“

Lys erlebt eine verrückte Reise bei Australian Open

Lys, wie Zverev Hamburgerin, erlebt in Melbourne derzeit eine verrückte Reise.

Am vergangenen Dienstag hatte sie erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfahren, dass sie als „Lucky Loser“ überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen.