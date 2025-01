Zverev vor Australian Open: "Jeder weiß, was ich jage"

Alexander Zverev hat bei den Australian Open ab Sonntag viel vor. „Jeder weiß, was ich jage, was mein Ziel und meine Träume sind: Zu gewinnen“, sagte der Tennisstar, der in der ersten Runde bereits am Sonntag (nicht vor 11 Uhr MEZ/Eurosport) gegen den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille ins Geschehen eingreift: „Wenn du als Nummer zwei in einen Grand Slam gehst, musst du das Mindset haben, das Turnier auch gewinnen zu wollen.“