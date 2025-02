Mixed-Revolution bei US Open sorgt für Kritik

Die Revolution des Mixed-Wettbewerbs bei den US Open sorgt für Unruhe in der Szene. Die Italienerin Sara Errani und ihr Landsmann Andrea Vavassori, die im vergangenen Jahr in New York triumphierten, schrieben in einer gemeinsamen Erklärung in den Sozialen Medien von einer „zutiefst ungerechten“ Entwicklung. „Entscheidungen nur nach der Logik des Profits zu treffen, ist in manchen Situationen zutiefst falsch“, schrieb das Duo.