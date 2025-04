"Eine Hommage an Rafa": French Open planen Zeremonie für Nadal

Der 14-malige Grand-Slam-Champion wird in Paris für seine Laufbahn geehrt.

Im ersten Jahr nach seinem Karriereende wird Sandplatzkönig Rafael Nadal (38) in seinem Reich Roland Garros eine besondere Ehre zuteil. Amélie Mauresmo, Turnierdirektorin der French Open, kündigte an, den 14-maligen Champion aus Spanien zum Start der diesjährigen Auflage des Grand-Slam-Turniers in Paris auf dem Centre Court zu würdigen.