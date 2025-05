Lys macht deutsches Damen-Debakel perfekt

Die Hamburgerin unterliegt in der zweiten Runde der French Open der Kanadierin Victoria Mboko so überraschend wie deutlich.

Für Eva Lys hat der Traum von einem erneuten kleinen Grand-Slam-Märchen ein jähes Ende gefunden. Die 23 Jahre alte Hamburgerin scheiterte in der zweiten Runde der French Open ein wenig überraschend durch ein 4:6, 4:6 an der Kanadierin Victoria Mboko.

Einen Coup wie bei den Australian Open, als Lys als Lucky Loser bis ins Achtelfinale marschiert war, verpasste die deutsche Nummer eins diesmal. „Eva hat nicht am oberen Limit gespielt, dafür waren es zu wenige erste Aufschläge und zu viele Fehler“, sagte Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport .

Damit steht zum dritten Mal in Folge keine deutsche Frau in der dritten Runde von Roland Garros. Zuletzt hatte diese Angelique Kerber 2022 erreicht. Für die Weltranglisten-59. Lys endeten damit auch ihre zweiten French Open frühzeitig, 2024 war sie in der ersten Runde ausgeschieden.