Blitzschlag: Notlandung auf Zverevs Reise nach Paris

Zverev: „Freue mich auf eine weitere Chance“

In seinem ersten Training auf der Anlage am Bois de Boulogne am Freitag habe sich Zverev noch etwas „schlapp“ gefühlt, er greift aber erst am Dienstag ins Geschehen ein. Dann spielt er gegen den US-Teenager Learner Tien. „Die ersten Matches werden für mich sehr wichtig“, sagte Zverev, der im vergangenen Jahr das Finale erreicht hatte, damals aber gegen Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verlor.