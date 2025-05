Ermüdungsbruch: Fils fehlt wohl auch in Wimbledon

Frankreichs Tennis-Hoffnung Arthur Fils wird nach seinem Rückzug bei den French Open wohl auch nicht in Wimbledon antreten. Wie der 20-Jährige bei einer Pressekonferenz in Paris am Samstagmorgen mitteilte, habe er sich einen Ermüdungsbruch im unteren Rückenbereich zugezogen und muss vier bis sechs Wochen pausieren. Das Rasen-Highlight in Wimbledon beginnt am 30. Juni.