Nächstes Desaster: Tennis-Star wütet in Paris

Die große Liebe wird das nicht mehr zwischen Daniil Medvedev und Paris: Der frühere Weltranglistenerste hat bei den French Open erneut ein Desaster erlebt und sich bereits in der ersten Runde von Roland Garros verabschiedet. Der US-Open-Champion von 2021 unterlag dem Briten Cameron Norrie nach einer wilden Partie 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7 - mehrere kapitale Wutausbrüche inbegriffen. Beim neunten Paris-Start scheiterte er zum sechsten Mal am Auftaktgegner.

Medvedev flucht und legt sich mit Box an

Einen einzig seiner 20 ATP-Titel hat Medvedev auf Sand geholt - 2023 in Rom. 2019 in Barcelona stand er ein weiteres Mal im Finale, verlor gegen Dominic Thiem. In Paris reichte es 2021 in seinem besten Karrierejahr einmal für das Viertelfinale.