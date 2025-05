French Open 2025: Trotz Banden-Crash! Monfils feiert episches Comeback

Dabei bot der Lokalmatador den Fans in Paris zur späten Stunde in der Abendsession eine große Show und kämpfte nicht nur gegen den Satzrückstand, sondern auch gegen die Schmerzen nach einem heftigen Banden-Crash im ersten Satz.

Monfils war gleich im ersten Spiel des Matches weggerutscht und anschließend in vollem Tempo in eine Werbebande geknallt. Der Einschlag war so heftig, dass sich der 38-Jährige anschließend mehrere Minuten am Knie behandeln lassen musste.