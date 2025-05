French Open: Altmaier und Lys am Mittwoch früh gefordert

Die Deutschen bestreiten ihre Zweitrundenspiele in Paris parallel ab 11 Uhr. Beide gehen als Favoriten in ihre Duelle.

Die Deutschen bestreiten ihre Zweitrundenspiele in Paris parallel ab 11 Uhr. Beide gehen als Favoriten in ihre Duelle.

Nach ihren überraschenden Siegen in der ersten Runde sind Daniel Altmaier und Eva Lys bei den French Open am Mittwoch wieder im Einsatz - diesmal als Favoriten und zu Beginn des vierten Turniertages. Die beiden deutschen Tennisprofis spielen parallel ab 11.00 Uhr (Eurosport) um den Einzug in die dritte Runde. Altmaier trifft nach seinem Erfolg über den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) auf Vit Kopriva aus Tschechien.