French Open: "Dein Ernst?" Tennis-Star sorgt für Wirbel

Holger Rune hat bei den French Open in Paris für einen kuriosen Ausraster gesorgt. Der Däne verlor bei seinem mühsam gewonnenen Drittrundenmatch gegen den französischen Lokalmatador Quentin Halys kurzzeitig die Fassung – und legte sich mit einem Zuschauer an.

Was war passiert? Als Rune beim Stand von 4:6, 6:2, 5:4 ein Break kassierte, schmetterte er wütend sein Handtuch auf die Ablage. Daraufhin streckte ein Fan seine Hand in Runes Richtung aus. Dieser wertete das als Angriff gegen sich und redete umgehend auf den Zuschauer ein.

Kommentator von Rune verwundert

Eine offensichtliche Übertreibung. Eurosport -Kommentator Oliver Faßnacht wunderte sich ebenfalls über Runes Verhalten. „Darüber, dass der Fan ihn auffordert, vorsichtig mit dem Handtuch zu sein, beschwert er sich? Dein Ernst? Come on, ich bitte dich“, kommentierte Faßnacht die Auseinandersetzung.

Rune: “Kein gutes Gefühl”

„Ich habe dem Supervisor gesagt, dass ich es bevorzugen würde, wenn er nicht mehr da wäre, weil ich mich in seiner Gegenwart unwohl fühle. Es ist kein gutes Gefühl, wenn das Publikum aggressiv gegen einen wird. Ich habe nichts getan, außer mein Handtuch in die Ablage zu werfen. Vielleicht hat ihn das geärgert, aber ich kann mit meinem Handtuch machen, was ich will, solange ich mich allen anderen gegenüber respektvoll verhalte“, so Rune weiter.