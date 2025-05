French Open: Favoritin Sabalenka dominiert zum Auftakt

Sabalenka hat in diesem Jahr bereits drei Titel (Brisbane, Miami, Madrid) gewonnen und die Finals der Australian Open, in Indian Wells und Stuttgart erreicht. In Paris peilt sie nach den Siegen in Melbourne (2023, 2024) und New York (2024) ihren vierten Grand-Slam-Titel an. Beim Höhepunkt der Sandplatzsaison in Roland Garros war bislang das Halbfinale 2023 ihr bestes Ergebnis.