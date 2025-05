French Open heute: Djokovic & Gauff live im TV, Stream und Ticker

So können Sie die French Open heute live sehen:

Was zeigen Zverev und Marterer?

Unmittelbar vor Djokovic wird Coco Gauff auf dem Hauptplatz gegen Olivia Gadecki um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Zverevs Auftaktspiel gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien ist als zweite Partie auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Zuvor stehen sich dort ab 11:00 Uhr Mirra Andrejewa und Cristina Bucsa in der Frauenkonkurrenz gegenüber.

Als zweiter Deutscher ist am Dienstag Maximilian Marterer im Einsatz, der am späteren Nachmittag auf Adam Walton aus Australien trifft. Der 29-jährige Nürnberger schaffte als achter deutscher Tennisprofi den Sprung ins Hauptfeld. Er gewann in der letzten Runde der Qualifikation gegen den Italiener Federico Arnaboldi und steht damit zum fünften Mal im Hauptfeld von Roland Garros. Sein bisher bestes Abschneiden stammt aus dem Jahr 2018, als er im Achtelfinale an Rafael Nadal scheiterte.