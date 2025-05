French Open heute: Sinner, Alcaraz live im TV, Stream und Ticker

Tag zwei bei den French Open stehen an. Mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner steigen zwei Superstars in Roland Garros ein. Gibt es einen deutschen Coup?

Tag zwei bei den French Open in Paris - und zwei Superstars greifen ein! Jannik Sinner und Carlos Alcaraz greifen beim wichtigsten Sandplatz-Turnier des Tennis-Jahres erstmals zum Schläger. Zudem könnte Daniel Altmaier für einen Coup sorgen.

Der Kempener trifft im zweiten Match auf Court Simonne Mathieu auf die Nummer vier der Welt Taylor Fritz. Der US-Boy ist der Angstgegner von Alexander Zverev, jedoch kein Sand-Spezialist. Altmaier dürfte Außenseiterchancen haben. Vor zwei Jahren besiegte Altmaier in Paris völlig überraschend Jannik Sinner.

Roland Garros: So können Sie die French Open heute live verfolgen:

Alle Agen in Paris auf Sinner

Der Italiener ist nach abgesessener Dopingsperre zurück und hat beim Turnier in Rom bereits im Finale gestanden. Nun will er gegen Lokalmatador Arthur Rinderknech (Frankreich) den Grundstein für seinen nächsten Grand-Slam-Titel legen. Die Partie startet auf Court Philippe Chatrier nicht vor 20.15 Uhr.

Titelverteidiger ist hingegen Alcaraz. Der Spanier bezwang Sinner in Rom im Endspiel und überstand im vergangenen Jahr das Final-Drama gegen Zverev. Zum Auftakt in diesem Jahr wartet am Montag mit Giulio Zepperi (Italien) ein Qualifikant.