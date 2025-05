French Open: Korpatsch scheitert in Runde eins

Tamara Korpatsch hat bei den French Open in Paris den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die Qualifikantin aus Hamburg verlor ihr Auftaktmatch in Roland Garros gegen Julija Starodubzewa aus der Ukraine nach starkem Beginn 6:2, 1:6, 4:6. Damit steht Eva Lys weiter als bislang einzige Deutsche in Runde zwei, am Montagnachmittag spielt noch Tatjana Maria gegen Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 15).