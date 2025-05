French Open: Korpatsch und Maria scheitern in Runde eins

Tatjana Maria und Tamara Korpatsch haben bei den French Open den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 37 Jahre alte Maria (Bad Saulgau) musste sich trotz guter Leistung der früheren Paris- und amtierenden Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben und scheiterte damit zum sechsten Mal in Serie in Roland Garros an ihrer Auftaktgegnerin.