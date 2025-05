French Open ohne verletzten Berrettini

Der italienische Tennisprofi Matteo Berrettini hat seinen Start bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilten, muss der Wimbledon-Finalist von 2021 wegen einer Verletzung verzichten. Berrettini laborierte zuletzt an Fuß- und Bauchmuskelproblemen.

Der Weltranglisten-28. hat eine durchwachsene Sandplatzsaison gespielt und zuletzt in Madrid (gegen Jack Draper) sowie in Rom (gegen Casper Ruud) jeweils in der Runde der letzten 32 aufgegeben. In Monte Carlo schlug er zuvor allerdings Alexander Zverev in Runde zwei.