French Open: Sabalenka erreicht mühelos Achtelfinale

Die Weltranglistenerste gewann am Freitagmittag 6:2, 6:3 gegen die Serbin Olga Danilovic und blieb damit auch im dritten Match in Paris ohne Satzverlust.

In der Runde der letzten 16 trifft Sabalenka auf die an Nummer 16 gesetzte Amanda Anisimova aus den USA. Sabalenka, die zweimal die Australian Open und einmal die US Open gewonnen hat, ist bislang beim Sandplatz-Grand-Slam in Paris nicht über eine Halbfinal-Teilnahme (2023) hinausgekommen.