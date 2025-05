French Open: Vier Deutsche am Montag gefordert

Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch bestreiten am zweiten Turniertag in Paris ihre Auftaktpartien.

Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch bestreiten am zweiten Turniertag in Paris ihre Auftaktpartien.

Am zweiten Turniertag der French Open in Paris sind am Montag vier deutsche Tennisprofis im Einsatz. Die schwierigste Aufgabe wartet dabei auf Daniel Altmaier, der auf dem Court Simonne-Mathieu den Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) fordert. Zudem spielen Jan-Lennard Struff gegen Sebastian Ofner (Österreich), Tatjana Maria gegen die frühere Turniersiegerin Barbora Krejcikova (Tschechien) und Qualifikantin Tamara Korpatsch gegen Julija Starodubzewa (Ukraine).

Vorjahresfinalist Alexander Zverev (Hamburg) bestreitet sein Auftaktmatch gegen den US-Teenager Learner Tien erst am Dienstag. Auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) bekommt nach seinem 100. Titelgewinn beim Turnier in Genf am Samstag noch einen Tag Pause. Dafür sind am Montag die Top-Favoriten gefordert: Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) und der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) greifen erstmals ein.