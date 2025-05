French Open: Zverev spielt am frühen Dienstagnachmittag

Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktspiel bei den French Open in Paris am frühen Dienstagnachmittag. Das Match des Weltranglistendritten gegen den 19 Jahre alten US-Amerikaner Learner Tien ist als zweite Partie auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt. Dort stehen sich zuvor ab 11.00 Uhr noch Mirra Andrejewa und Cristina Bucsa in der Frauen-Konkurrenz gegenüber.