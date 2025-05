Korpatsch schafft Sprung ins French-Open-Hauptfeld

Die 30-Jährige ist damit zum dritten Mal in ihrer Karriere in Paris dabei.

Tennisspielerin Tamara Korpatsch (Hamburg) hat sich zum dritten Mal in ihrer Karriere für das Hauptfeld der French Open qualifiziert. Die 30-Jährige sicherte sich am Donnerstag durch das 6:2, 7:6 (7:2) gegen Rebeka Masarova (Schweiz) das Ticket für das Grand-Slam-Turnier in Paris. Im Vorjahr war Korpatsch dort in der 2. Runde ausgeschieden.