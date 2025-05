Zoff bei den French Open: Mauresmo wehrt sich gegen Vorwürfe

„Es ist definitiv nicht so, dass die Frauen es nicht verdient hätten, in der Night Session zu spielen. Es ist keine Frage des Spielniveaus“, sagte die frühere Weltklassespielerin.

French Open: Jabeur äußert harsche Kritik

An jedem Abend der frühen Turnierphase findet ab 20.15 Uhr ein Spiel zur besten Sendezeit im größten Stadion statt, an dem Prime Video in Frankreich die Rechte hält. An den ersten sechs Spieltagen durften dabei ausschließlich Männer ran, seit 2021 waren es bis Freitag nur vier von 47. Vor allem die frühere Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hatte daran harsche Kritik geäußert.