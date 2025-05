Ohne Pfiffe, mit Donnarumma: Sinners harmonischer Paris-Start

Jannik Sinner wollte gerade am Platzmikro zur Matchanalyse ansetzen, da strahlten seine Augen plötzlich. „Oh, ein ganz besonderer Gast da oben!“, rief der italienische Weltranglistenerste, als er seinen Landsmann Gianluigi Donnarumma auf der Tribüne erspähte: „Hey, Gigio! Danke, dass Du da bist!“ Und ans Pariser Publikum: „Ihr habt da den besten Torhüter überhaupt.“

Donnarumma, Keeper von Paris Saint-Germain, hatte am späten Montagabend - fünf Tage vor dem Champions-League-Finale in München gegen Inter Mailand - mit einigen Teamkollegen wie Ousmane Dembélé einen Zerstreuungsabend bei der Spätsession der French Open eingestreut. Und nickte nach derartigem Lobpreis dem Laudator auf dem Platz freudig zu.

Keine Pfiffe auf dem Chatrier gegen Sinner

Sinners Auftakt in Roland Garros, wo er mit nur temporärer Mühe den Franzosen Arthur Rinderknech 6:3, 6:4, 7:5 besiegte, fiel äußerst harmonisch aus. Offenbar ist zumindest in Paris nichts von der Dopingaffäre um Sinner und die diskutabel kurze Sperre von drei Monaten, die kurz vor dem Turnier abgelaufen war, hängengeblieben. Jedenfalls waren keine Pfiffe auf dem Court Philippe Chatrier zu hören, stattdessen gab es reichlich Jubel vor und nach dem Match für den Südtiroler.

In der zweiten Runde dürfte Sinner nun zumindest nicht die Mehrheit des Publikums hinter sich haben. Dann trifft er nämlich auf Frankreichs Fanliebling Richard Gasquet (38), für den es das letzte Match seiner Karriere werden könnte. „Ich weiß, dass das Publikum ihn unterstützen wird“, sagte Sinner: „Aber das ist okay, Richard hat dem Sport und dem französischen Tennis so viel gegeben. Ich freue mich, dieses besondere Spiel mit ihm zu teilen.“