PSG-Stars schauen zu: Alcaraz siegt ohne Mühe

Der 22 Jahre alte Alcaraz setzte sich gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri ohne Mühe, aber auch ohne Glanz 6:3, 6:4, 6:2 durch. Alcaraz, der im Vorjahr ein packendes Finale in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, leistete sich gegen den Weltranglisten-310. noch einige Nachlässigkeiten. In wirklich brenzlige Situationen geriet er aber nie.

In der zweiten Runde trifft Alcaraz, der zuletzt das Finale von Rom gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner gewonnen hatte, auf Fabian Marozsan aus Ungarn. Sinner bekommt es am Montagabend in der Spätsession mit dem Franzosen Arthur Rinderknech zu tun. Zverev startet erst am Dienstag gegen Learner Tien aus den USA ins Turnier.